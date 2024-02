Esposa del oficial de policía asesinado en barrio Marconi: “juré en su cajón que yo iba a hacer honrar su nombre”

Details Thursday, 08 February 2024 04:28

Lourdes, esposa de Alexis Meireles, el valiente oficial de policía que perdió la vida en el barrio Marconi, brindó su conmovedor testimonio después del funeral de su esposo. "Era una persona muy buena, sociable, solidaria", declaró en una entrevista con Telenoche (Canal 4).

Enfatizó que Alexis no se convirtió en policía por el sueldo y que él "amaba su trabajo y su familia".

"Dejó el alma y la vida en el trabajo", "dejó todo", lamentó Lourdes, con profunda tristeza. En este sentido, la mujer explicó que su esposo llegaba a veces a las 06:00 y otras a las 12:00, porque se quedaba ayudando a un compañero o colaborando en un procedimiento. Remarcó que su marido estaba disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Lourdes resaltó lo mucho que sus compañeros de trabajo apreciaban a Alexis y la pasión que sentía por su oficio. "No le importaba la hora, que no durmiera; no le importaba si no comía" y "nunca en 11 años de policía faltó (a su trabajo)", aseguró.

De hecho, la esposa de la víctima recordó una vez en la que Alexis le dijo: "Si un día me matan en mi trabajo, voy a morir sabiendo que estaba defendiendo a mi familia".

Sin duda, Alexis "no era un policía más", como lo recuerda su compañera de vida. Lourdes reconoció que hay muchos otros policías y familias que han pasado por esta tragedia, pero agregó: "no quiero que esto siga pasando". Lourdes manifestó su deseo de que "se haga algo", para que "que no haya más niños que tengan que enterrar a sus padres".

"Esto se habla hoy, se habla ayer, mañana ya está. Mañana ya Alexis es un número más", sentenció.

La mujer también recordó que su esposo salió de su casa el domingo a trabajar y el lunes en la madrugada le "devolvieron una cadenita y una alianza" que le pertenecían a la víctima.

Explicó que tuvo que reunir el coraje para decirles a sus hijos: 'Papá no viene más'. Es consciente de que en adelante debe "ser fuerte" y siente que pasó a ser "la cabeza de todo".

Por último, Lourdes afirmó que ahora vive "día a día", pero que lo más importante es comprender lo sucedido. "Le juré en su cajón que yo iba a hacer honrar su nombre; que él iba a estar orgulloso de sus hijos y de mí", finalizó con convicción.