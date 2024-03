Las mujeres se movilizaron a nivel mundial por sus derechos

Details Saturday, 09 March 2024 04:24

En Uruguay, una marea morada con miles de personas recorrió la principal avenida de Montevideo, en una protesta a la que se unió el sindicato Pit-Cnt tras haber convocado una huelga de 24 horas bajo el lema "Ni un derecho menos, basta de retrocesos".

También hubo referencias a la guerra en Gaza, donde denunciaron un "genocidio" a los palestinos, y a las mujeres desaparecidas durante la dictadura cívico-militar de 1973 a 1985.

Carolina Calfani, funcionaria administrativa del sistema educativo de 32 años, acudió con su hija y una sobrina para reclamar "una educación feminista", pero también para hacer "énfasis en las muertes de mujeres palestinas".

MOVILIZACIONES EN OTROS PAÍSES

Desde Afganistán hasta España, pasando por Francia, México y Argentina, miles de mujeres se movilizaron el viernes para reivindicar sus derechos a raíz del Día Internacional de la Mujer.

Las protestas se produjeron en un momento en que los derechos de las mujeres se encuentran bajo amenaza de "retroceso" en el mundo, advirtió el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

En Latinoamérica, colectivos feministas convocaron manifestaciones en varios países como México, Colombia, Uruguay, Honduras, Chile o Argentina.

"Saquen la motosierra de nuestros derechos", decía uno de los lemas de los colectivos argentinos, en rechazo a las recientes medidas antifeministas del presidente ultraliberal Javier Milei.

Afganistán

Pequeños grupos de mujeres se manifestaron discretamente en Afganistán, donde los talibanes las expulsaron de la vida pública desde su regreso al poder en agosto de 2021.

Las mujeres no pueden viajar sin que les acompañe un hombre de su familia o acceder a ciertos empleos. Tampoco tienen acceso a la educación secundaria o universitaria, ni a parques, ferias o gimnasios.

En Balj, en el norte, varias de ellas sostenían un cartel que decía: "Salven a las mujeres de Afganistán".

Argentina

En Argentina, decenas de miles de mujeres marcharon "con fuerza renovada" en repudio a las medidas antifeministas del presidente ultraliberal Javier Milei y de su "motosierra" para recortar el gasto público.

Desde que asumió en diciembre, el mandatario cerró el Ministerio de las Mujeres, el Instituto Nacional contra la Discriminación y prohibió el lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones de la administración pública. También volvió a referirse el miércoles al aborto como un "asesinato".

Bolivia

Centenares de mujeres marcharon por el corazón de La Paz luciendo pancartas como "No quiero regresar muerta a mi casa" o "Calladita no me veo más bonita".

"Estamos en las calles de la ciudad para decir a todos que no vamos a descansar por la conquista de nuestros derechos", afirmó en la protesta la concejal municipal de la ciudad, Roxana Pérez.

Chile

Unas 15.000 personas participaron en una bulliciosa y colorida protesta por el centro de Santiago, que pasó por delante del palacio de gobierno de La Moneda.

"Mujer, escucha, súmate a la lucha" o "Y va a caer, el patriarcado va a caer", coreaban las asistentes que, con pañuelos o banderas verdes o lilas, por momentos coparon varias cuadras de la principal avenida de la capital.

España

Decenas de miles de mujeres se manifestaron en España, aunque el movimiento feminista volvió a marchar dividido en algunas ciudades por sus diferencias sobre algunos temas, como la abolición de la prostitución o la libre autodeterminación de género.

"¡Se acabó! Las feministas estamos en todas partes", decía un cartel en el centro de Madrid, en referencia al lema popularizado por las futbolistas de la selección española tras el beso forzado del expresidente de la Federación, Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso.

Francia

Miles de personas se manifestaron en París y otras ciudades después de que el país se convirtiera el lunes en el primero del mundo en blindar en su Constitución la "libertad garantizada" de las mujeres a abortar.

La ley, adoptada el lunes, fue impulsada por la oposición de izquierda y por el oficialismo, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dejara de reconocer el aborto como un derecho a nivel federal en 2022.

Honduras

Decenas de mujeres se reunieron en las cercanías del Congreso Nacional, en el centro de Tegucigalpa, para exigir "justicia, igualdad, respeto y equidad", según las pancartas que llevaban.

La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional, Migdonia Ayestas, aseguró a la AFP que Honduras es el país con "más muertes violentas de mujeres y feminicidios en América Latina y el quinto en el mundo", después de Sudáfrica, Jamaica, Botsuana y Namibia.

En 2022, se registraron 308 muertes violentas de mujeres, señaló Ayestas. En 2023 fueron 380, deploró.

Irán

En Irán, la violenta represión de manifestaciones mayoritariamente pacíficas y la "discriminación institucionalizada" de mujeres y niñas dio lugar a "crímenes contra la humanidad", afirmó un informe de expertos encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La investigación, en la que las autoridades iraníes se negaron a participar, fue encargada por la ONU después de las multitudinarias protestas que sacudieron el país.

Las manifestaciones se desataron en septiembre de 2022 tras la muerte en custodia de Mahsa Amini, una joven de 22 años detenida por la policía de la moral por supuestamente llevar mal el velo.

Irlanda

En Irlanda se celebró un referéndum que busca modernizar las referencias a la mujer y a la familia en su Constitución, redactada en 1937 cuando la Iglesia católica imponía su dogma en el país.

Italia

Decenas de miles de personas se manifestaron en Roma y en Milán en contra de la violencia de género, después de la conmoción causada por varios feminicidios en los últimos meses.

México

Las calles del centro histórico de Ciudad de México fueron invadidas por una marea de color morado para protestar contra la violencia de género en este país donde según las Naciones Unidas diariamente son asesinadas entre 9 y 10 mujeres.

"¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!", lanzaba un contingente de mujeres familiares de víctimas de la violencia machista. "¡Y tiemblen los machistas, América Latina será feminista!", cantaba otro grupo.

Entre la manifestación marchaba además el denominado "bloque negro", mujeres encapuchadas vestidas de negro que realizaban pintas y con marros golpeaban las barreras erigidas por las autoridades para proteger monumentos, comercios y edificios.

Pakistán

Cientos de mujeres se manifestaron en las principales ciudades de Pakistán, donde las movilizaciones a favor de los derechos de la mujer suelen ser criticadas por grupos religiosos conservadores.

"Afrontamos todo tipo de violencia: física, sexual, cultural (...) el matrimonio de niñas, violaciones, acoso laboral y en las calles", declaró Farzana Bari, organizadora de una protesta en Islamabad, la capital.

RD Congo

En República Democrática del Congo, miles de mujeres se vistieron de negro en señal de luto por las muertes que dejaron los conflictos en el este del país.

"Nosotras, las mujeres de RDCongo, rechazamos la guerra, la violación y el saqueo de nuestros recursos", clamaron en Bukavu, capital de Kivu del Sur.

Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, elogió el viernes a las mujeres soldado que luchan en Ucrania y a las que apoyan la ofensiva de Moscú contra el país vecino.

El ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, agradeció a las madres de soldados que combaten en Ucrania y les dijo: "Han criado a verdaderos patriotas y valientes defensores de la patria".

En las últimas semanas, esposas de soldados organizaron manifestaciones frente al Kremlin para pedir su regreso.

Sudáfrica

En Sudáfrica, cerca de 200 mujeres se manifestaron en apoyo al Consejo Judío Sudafricano para denunciar las violaciones y abusos cometidos por Hamás contra rehenes israelíes en Gaza.

"Estamos profundamente entristecidos por los horrores y las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamás", lamentó una de las organizadoras, Gabriella Farber Cohen.

Turquía

Cientos de mujeres se congregaron en una calle que conduce a la plaza Taksim de Estambul, cerrada como en años anteriores.

París, Francia | AFP |