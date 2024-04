UDELAR inició sumario a docente que en clase virtual expresó su “afiliación” al FA y dijo “pídanle plata a Lacalle Pou”

Details Thursday, 11 April 2024 23:18

El Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte de la Universidad de la República (UdelaR) tomó medidas disciplinarias contra un profesor que enfrentó dificultades para impartir su clase de forma remota a través de la plataforma Zoom y les sugirió a los estudiantes que buscaran financiamiento al presidente Luis Lacalle Pou.

El incidente tuvo lugar el pasado 2 de abril, cuando el docente, perteneciente a la Licenciatura de Ingeniería en Computación, decidió suspender la clase, aduciendo inconvenientes técnicos.

Tras la difusión del video en las redes sociales, se pudo observar cómo el profesor instaba a los alumnos a reclamar por las condiciones de estudio en el Centro y expresaba su afiliación política al Frente Amplio (FA).

Todo comenzó con el planteo de un alumno durante la clase virtual, quien ese día indicó que lo escrito en el pizarrón "no se ve muy bien". La respuesta del docente no se hizo esperar: "Sí, es verdad; es lamentable. Yo no lo puedo arreglar y si me pongo a tratar de arreglarlo, no doy la clase para nadie. Vamos a suspender la clase. Les aconsejo a los estudiantes de Paysandú: se juntan, escriben una carta, pidan asesoría a un docente, y reclamen al Cenur. Acá no están las condiciones para transmitir", sostuvo.

El docente, visiblemente molesto, expresó además que "si les dijeron que se podía cursar en Paysandú y Salto, les mintieron en la cara. Se joden, ¿ta? ¡A mí no me rompan los huevos! Yo lo lamento por ustedes. Las primeras dos semanas estuvimos tratando de hacer lo posible, pero ya está. Yo soy docente, no soy técnico. Entiendo perfectamente. Es muy valiente tu actitud, pero júntense, luchen, protesten. Pídanle plata a Lacalle Pou", ironizó.

Remató lo antedicho con las siguientes declaraciones: "Acá es la Universidad. La gente puede hablar de política y religión. Yo soy del Frente Amplio; no tengo ningún inconveniente en decir mi afiliación política".

La reacción de los alumnos no se hizo esperar y elevaron una queja formal, lo que derivó en la decisión del Cenur de iniciar un sumario al profesor, quien finalmente tuvo que presentar disculpas generales a la comunidad estudiantil.

La institución universitaria manifestó su preocupación por la carga de trabajo y recursos en algunos cursos regionales, aunque dejó en claro que las expresiones vertidas por el docente no eran apropiadas en ningún contexto.

Además, se exhortó al Departamento de Matemática y Estadística del Litoral a implementar medidas urgentes para garantizar la continuidad de las clases de forma virtual, hasta tanto se mejoren las condiciones de estudio y trabajo en la institución.