Adiós a Jorge Traverso: un pilar del periodismo uruguayo

El periodismo uruguayo despidió este domingo a una de sus voces más emblemáticas. Jorge Traverso, reconocido por su larga trayectoria como conductor, periodista y crítico, falleció a los 80 años debido a complicaciones surgidas de una intervención cardíaca programada.

Traverso, quien en sus últimas semanas había concluido su participación en el programa "Periodistas" de Canal 5, había confesado recientemente que difícilmente volvería a la televisión, aunque seguía entusiasmado con proyectos como la publicación de un libro y la docencia.

Su nombre quedó indeleblemente asociado a "Subrayado" de Canal 10, donde condujo junto a Blanca Rodríguez desde 1990. Tras su retiro de la conducción del informativo, regresó a su pasión por los ciclos periodísticos con "Hablemos", programa que dejó una huella profunda en la televisión nacional.

A lo largo de su carrera, Traverso fue entrevistador de personalidades como Mario Vargas Llosa, Luis Alberto Lacalle y su familia, y Blanca Rodríguez. Su labor fue reconocida con cinco premios Iris y el prestigioso Premio Konex Mercosur, que valoró profundamente: "Es un premio que me movilizó mucho".

Además de su presencia en la pantalla, dejó su impronta en la radio, siendo parte de la época dorada de Radio Sarandí y, más tarde, coadministrador de Nuevotiempo. También trabajó en Concierto FM y Radio Oriental, confirmando su versatilidad en los medios.

Nacido como Schubert Jorge Pérez Denis, su incursión como crítico de cine lo llevó a ser el primer periodista uruguayo invitado a la ceremonia de los premios Oscar. Entre sus publicaciones destaca "USA: los 3 rostros del cine" y "Primera línea", donde retrató encuentros con figuras como Rafael Alberti, Jorge Luis Borges y Pelé.

Convencido de que "los periodistas no debemos actuar para premios", Traverso encontraba en su labor diaria una gratificación profunda. "Me siento periodista antes que nada. Y el periodismo es una pasión que, bien expresada o mal expresada según la capacidad de cada uno, no se abandona", afirmaba con convicción.

El velatorio de Traverso se realiza en Martinelli desde la tarde del domingo hasta el lunes a las 13.30, y su sepelio tendrá lugar en Los Fresnos. Le sobreviven cuatro hijos y dos nietos. Con su partida, se cierra un capítulo esencial en la historia de los medios uruguayos.