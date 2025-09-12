Camioneta embistió a cuatro personas a la salida de un recital en el Antel Arena

Details Friday, 12 September 2025 19:55

Un siniestro de tránsito ocurrió en la noche del jueves, pasadas las 23:30, en la intersección de José Pedro Varela y Dámaso Antonio Larrañaga, frente al Antel Arena, cuando finalizaba el recital de la banda argentina La Konga.

Una camioneta Fiat Fiorino, conducida por una joven de 28 años que circulaba alcoholizada, despistó, subió a la vereda y atropelló a cuatro personas, además de chocar contra otros dos vehículos. La conductora, única ocupante, se fugó del lugar, pero más tarde se presentó en la Seccional 13ª, donde explicó que se retiró “por miedo a ser agredida”.

La espirometría realizada arrojó un resultado de 0,34 gramos de alcohol por litro de sangre. Inicialmente se había informado un valor de 3,8, pero el Ministerio del Interior rectificó la cifra horas después.

Las víctimas fueron un adolescente de 16 años y tres mujeres de 40, 53 y 55 años. El menor sufrió un traumatismo en la pierna izquierda y fue trasladado al Hospital Americano. La mujer de 40 años presentó un traumatismo craneoencefálico y fue derivada a la Médica Uruguaya. La otra mujer de 53 años sufrió un traumatismo similar con pérdida de conocimiento y una lesión en una pierna, por lo que fue llevada al Hospital Militar. La víctima más grave es una mujer de 55 años, que resultó politraumatizada y permanece internada en el SMI.

La Policía y la Fiscalía investigan el caso y la conductora deberá volver a declarar este viernes.