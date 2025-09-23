Bioparque “Washington Rodríguez Piquinela” abrió sus puertas con horario extendido

Details Tuesday, 23 September 2025 15:40

Durante las vacaciones de primavera, el Bioparque “Washington Rodríguez Piquinela” de Durazno permanece abierto con horario extendido para quienes deseen recorrer sus instalaciones.

ACCESO AL PÚBLICO:

Lunes 22 a viernes 26 de septiembre: de 11:00 a 18:00.

Sábado 27 y domingo 28 de septiembre: de 9:00 a 18:00.

En el recorrido, los visitantes pueden observar especies autóctonas que ya no se encuentran en la naturaleza, como el pecarí de collar y el jaguar, considerados emblemáticos dentro de la fauna nacional.

Además, el parque alberga pumas, capibaras y yacarés, junto con animales exóticos como leones, tigres, hipopótamos, osos, dromedarios, búfalos, monos, y diversas aves y peces.

El precio de la entrada es de $105, mientras que los menores de 6 años ingresan gratis. La recaudación se destina a distintas instituciones del departamento de Durazno.