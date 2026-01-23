Friday, 23 January 2026

 
OSE comunicó que el agua potable puede presentar cambios temporales en el color y sabor

Details
Friday, 23 January 2026 18:34

OSE comunicó que el agua potable que se distribuye en Montevideo y el área metropolitana puede presentar alteraciones en su color y sabor habitual en los próximos días.

El organismo aclaró que la situación no implica riesgos para la salud de la población. La variación se debe a las intensas lluvias registradas en la cuenca del río Santa Lucía, que provocaron un incremento de materia orgánica proveniente de sedimentos en el agua cruda que se procesa en la Planta de Aguas Corrientes, ubicada en el departamento de Canelones.

Desde OSE se indicó que, como consecuencia de este fenómeno, es posible que se perciban cambios en el agua distribuida. Al mismo tiempo, se informó que personal técnico del organismo se encuentra trabajando para normalizar el servicio.

