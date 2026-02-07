El diputado Walter Cervini solicitó informes al Ministerio de Ambiente sobre la obra de la represa de Casupá y las medidas de seguridad

Details Saturday, 07 February 2026 14:04

Al amparo de lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República y la Ley N° 17.673, el legislador solicitó cursar al Ministerio de Ambiente un pedido de informes con respecto a la obra de la represa de Casupá, estudios de seguridad, protocolos de evacuación y planes de emergencia.

Entre las preguntas del pedido, Cervini plantea si ¿Se está realizando estudio de impacto ambiental?, ¿En qué etapa se encuentra dicho estudio?, ¿Se han evaluado aspectos de seguridad previo a la elaboración del proyecto?, ¿Se han realizado estudios con respecto a la seguridad, una vez finalizada la obra?, ¿Se cuenta con estudios de seguridad ante alguna falla o emergencia en la represa?, ¿Se cuenta con planes de evacuación de los centros poblados más cercanos, ante alguna falla o emergencia?, ¿Se tiene estudiado con cuánto tiempo cuentan los centros poblados más cercanos (Bolívar, Fray Marcos y San Ramón) para poder ser evacuados ante un inminente colapso de la represa?

Cervini señala que según informe periodístico, O.S.E. cuenta con “un Plan de Acción durante la Emergencia” realizado por la empresa española Typsa. Agrega que de ser así, solicitamos se nos envíe una copia del mismo.

El pedido también contiene otras preguntas relacionadas con el impacto ambiental y reuniones realizadas con expertos en el tema.

El planteo lo realizó durante el aniversario 140 del pueblo Bolívar, acompañando la preocupación de los vecinos.

Durante la conmemoración se volvió a poner en discusión el proyecto de la represa de Casupá y los riesgos que podría implicar para localidades ubicadas aguas abajo.

“Queremos saber si el Ministerio cuenta con estudios de seguridad y con planes claros de actuación ante una eventual emergencia”, explicó Cervini.

El legislador sostiene que según información que ha trascendido públicamente en distintos medios de prensa, existirían informes que advierten sobre las consecuencias que podría generar una falla grave en la represa de Casupá.

En ese escenario, las afectaciones a centros poblados ubicados aguas abajo serían significativas.

Bolívar aparece como una de las localidades más expuestas, ya que, de acuerdo a estimaciones difundidas, en menos de media hora podría quedar bajo el agua.

También se mencionan riesgos para Fray Marcos y San Ramón, donde el impacto se daría en plazos mayores, estimándose en este último caso unas 11 horas, aunque con consecuencias igualmente graves.

Uno de los puntos centrales del pedido de informes es conocer si existen protocolos de evacuación y planes de emergencia específicamente diseñados para estas localidades.

“Queremos saber cómo se podría actuar ante una situación de emergencia y si existen respuestas previstas para proteger a la población”, señaló Cervini.

En paralelo, Cervini reiteró su postura crítica respecto a la decisión de apostar exclusivamente a la represa de Casupá como fuente de abastecimiento.

“Dependemos de una sola fuente, el río Santa Lucía, que está visiblemente afectado”, afirmó, recordando que esta situación se profundizó tras la suspensión del proyecto de toma de agua del Río de la Plata.

ALERTAS SANITARIAS

Como ejemplo de la fragilidad del sistema actual, mencionó las recientes banderas sanitarias colocadas por la Intendencia de Canelones, que prohibieron el baño en zonas como Santa Lucía y Parador Tajes, debido a la presencia de coliformes.

Cabe recordar que la planta potabilizadora de Aguas Corrientes se encuentra entre ambos puntos, lo que genera mayor preocupación.

Cervini sostuvo que la suspensión de la toma de agua del Río de la Plata fue un “grave error”, destacando que se trataba de una obra viable, con impacto ambiental aprobado y habilitación ministerial.

Según explicó, ese proyecto habría estado operativo en 2028, ofreciendo una fuente alternativa proveniente de una de las cuencas más grandes del mundo, utilizada incluso por ciudades como Buenos Aires, que durante la sequía de 2023 no tuvo problemas de abastecimiento.

El pedido de informes fue presentado en una fecha significativa: el 140 aniversario de Bolívar, ocasión en la que Cervini se hizo presente para acompañar a los vecinos que se manifestaron con preocupación.

“Existe una alarma real en la población ante la posibilidad de quedar expuestos a una falla de la represa”, concluyó.

