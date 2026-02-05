90.000 personas disfrutaron del Canelones Suena Bien 2026 en dos exitosas jornadas

Details Thursday, 05 February 2026 16:50

Con miles de personas de todas las edades, el pasado sábado 31 de enero realizaron en la Manzana Cero de Atlántida la segunda y última jornada del festival musical “Canelones Suena Bien 2026”.

El festival organizado por la Intendencia convocó entre ambas jornadas a unas 90.000 personas en un entorno seguro y natural de Atlántida, frente al río, y con entrada libre y gratuita.

Un informe de la Intendencia señala que “a lo largo de ambas jornadas, el paseo ferial y gastronómico de emprendedores locales sumó un atractivo adicional, ofreciendo propuestas variadas y fortaleciendo el vínculo entre cultura y desarrollo económico local”.

LA CANTANTE ROCÍO ABRIÓ LA JORNADA

En la jornada del sábado 31, Rocío, artista oriunda de Tala, abrió la jornada con un excelente espectáculo seguido atentamente por el público. Luego, Ruben Rada ofreció cerca de una hora y media de grandes éxitos, con su tradicional toque de ritmo y color. El cierre estuvo a cargo de la brasileña Daniela Mercury, quien demostró su vigencia y energía, logrando una conexión muy especial con los presentes que la ovacionaron sin parar.

“MÁS QUE NADA”

Uno de los momentos memorables de la noche se dio cuando Mercury invitó a Rada a compartir el escenario para interpretar juntos el clásico brasileño “Mas que Nada”, una de las canciones más emblemáticas de la música popular del país norteño, compuesta por Jorge Ben Jor y popularizada internacionalmente por Sérgio Mendes. La versión ofrecida en Atlántida combinó bossa nova, samba y candombe, en un cruce artístico que reflejó la cercanía cultural entre ambos países y que fue celebrado por el público con aplausos.

CONEXIÓN MUSICAL

Rubén Rada expresó su entusiasmo por formar parte del festival y destacó su imponente marco técnico y popular. “Me siento muy bien en Canelones porque suena bien”, dijo entre risas y agregó que “lo más importante para nosotros es que el sonido sea bueno, que venga la gente y que se puedan hacer cosas lindas”. Además, elogió a la artista bahiana, con la que compartió la noche, y habló de la importancia de la música brasileña de la que destacó “las fuertes raíces africanas” con las que se siente “muy identificado”.

DANIELA: “FUE UNA NOCHE FANTÁSTICA”

Por su lado, Daniela Mercury expresó su alegría por presentarse por primera vez en el departamento. “Estoy felicísima de estar aquí con estos dos artistas, una joven talentosa como Rocío y mi querido amigo Rubén Rada. Es una noche especial, fantástica, porque este sitio es bellísimo, aquí justo frente al mar”. También destacó la importante conexión cultural que existe entre Brasil y Uruguay, haciendo un llamado a la unión de los países del continente.

LA IMPORTANCIA DE ESTE TIPO DE ESPECTÁCULOS

El secretario general de la Intendencia de Canelones, Pedro Irigoin, en funciones de intendente por el viaje del titular a China, subrayó la importancia de este tipo de propuestas para el acceso cultural y el movimiento turístico de la Costa de Oro. “Para nosotros es fundamental el acceso a espectáculos de primera línea de forma gratuita, con un alto nivel de sonido, con un predio cuidado, con acceso para todos y todas y la seguridad que corresponde”, señaló.

