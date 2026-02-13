Uruguay baja al segundo puesto en América en el Índice de Percepción de la Corrupción

Details Friday, 13 February 2026 11:03

Uruguay descendió al segundo puesto en América en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, difundido por Transparencia Internacional.

Con 73 puntos sobre 100, el país quedó por detrás de Canadá, que lidera la región con 75, mientras Barbados se ubica en tercer lugar con 68. Actualmente, Uruguay ocupa el decimoséptimo lugar a nivel mundial.

El IPC evalúa la percepción de corrupción en el sector público en 182 países. A nivel global, Dinamarca encabeza la lista con 89 puntos, seguida por Finlandia (88) y Singapur (84). En el extremo opuesto se encuentran Sudán del Sur y Somalia con 9 puntos cada uno, mientras que Venezuela, con 10, continúa como el país con mayor percepción de corrupción en América, seguido de Nicaragua (14) y Haití (16).

El informe advierte que, a pesar de algunos avances puntuales en países como República Dominicana y Guyana, la mayoría de América no muestra mejoras significa en la lucha contra la corrupción.

