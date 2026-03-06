Saturday, 07 March 2026

 
Oposición interpelará al ministro del Interior por situación de la seguridad en el país

Friday, 06 March 2026 13:53

La Coalición Republicana resolvió convocar a una interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, en el Senado, con el objetivo de que informe sobre la situación de la seguridad pública y las políticas aplicadas por la cartera.

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, será el miembro interpelante. En declaraciones a la prensa, sostuvo que la convocatoria responde a la preocupación de la oposición por el nivel de criminalidad. “La inseguridad está ya a niveles en el Uruguay que no se aguantan más”, manifestó. También señaló que “Vemos en el Ministerio del Interior un inmovilismo” y “una falta de sentido de la urgencia muy importante”.

El legislador cuestionó que el actual gobierno haya asumido sin un plan definido en materia de seguridad y expresó que “El plan no está y los problemas de los uruguayos en materia de seguridad no pueden esperar más”. Además, planteó que el titular de la cartera debe liderar la respuesta frente al delito y la conducción de la Policía.

La interpelación abordará cinco ejes: el Plan Nacional de Seguridad Pública; el crimen organizado, los homicidios y el control territorial; los delitos contra la propiedad, los ciberdelitos y nuevas modalidades delictivas; el sistema penitenciario y las políticas de rehabilitación; y la gestión institucional, los recursos humanos y eventuales reformas normativas.

