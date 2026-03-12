Diputado Casaretto cita a autoridades por calidad del agua en el río Santa Lucía

Details Thursday, 12 March 2026 14:04

El diputado nacionalista Federico Casaretto solicitó que autoridades del Ministerio de Ambiente, OSE y URSEA comparezcan ante la Comisión de Ambiente de Diputados por la situación del río Santa Lucía y cambios en el proyecto Neptuno.

En una entrevista con Radio Monte Carlo, señaló que los problemas de agua potable afectan tanto la calidad como la cantidad. Indicó que en algunos sectores del río el caudal no supera los 30 o 40 cm, lo que dificulta el abastecimiento para 1,8 millones de personas.

El legislador también mencionó que analiza convocar a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, quien había declarado que toma agua utilizando filtros, mientras que Casaretto, médico de profesión, destacó que dichos filtros no eliminan los Trihalometanos.

En la comisión se analizarán detalles del proyecto Neptuno, aprobado con un consorcio privado, incluyendo la toma de agua, la séptima línea de bombeo, expropiaciones y plazos de obra.

Además, un informe de OSE indicó que en febrero algunas muestras del sistema metropolitano superaron los límites de Trihalometanos. Para el legislador, esto refuerza la necesidad de una segunda fuente de abastecimiento.

