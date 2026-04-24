Paro de 24 horas de UCOT tras violenta agresión a un chofer

Details Friday, 24 April 2026 13:29

La cooperativa de transporte UCOT realiza este viernes un paro total de actividades por 24 horas en sus servicios urbanos y suburbanos. La medida, que comenzó con las primeras salidas de la jornada, fue adoptada por el sindicato ASCOT-UCOT tras una agresión sufrida por un conductor mientras cumplía sus funciones.

El hecho ocurrió en la madrugada en el cruce de Bulevar Artigas y Burgues. Según los reportes, el conductor de un automóvil increpó al chofer de la unidad por el supuesto roce de un espejo lateral. Al abrir la puerta del ómnibus para intercambiar datos, el trabajador fue atacado físicamente, recibiendo golpes que le provocaron fracturas en el rostro y lo dejaron inconsciente.

Como consecuencia de la agresión, la unidad de transporte quedó sin control e impactó por alcance contra otro ómnibus que se encontraba detenido en un semáforo. El agresor intentó fugarse por una ventana del colectivo, pero fue retenido por testigos y posteriormente trasladado a una dependencia policial.

Reclamos gremiales

El sindicato emitió un comunicado oficial donde repudia el acto de violencia y exige a las autoridades:

El esclarecimiento inmediato de los hechos.

Sanciones firmes para el responsable.

Medidas urgentes que garanticen la seguridad de los trabajadores del sector.

"No podemos ni vamos a naturalizar la violencia. La integridad física y la vida de quienes prestan servicio deben ser una prioridad", señaló el gremio.

Movilizaciones

A las 12:00 horas, los trabajadores llevarán a cabo una asamblea general para definir los pasos a seguir, seguida de una movilización. Cabe aclarar que el resto de las cooperativas de transporte (como COETC o COME) operan con normalidad, afectándose únicamente los servicios de la línea amarilla. Se espera que la actividad en UCOT se retome con los primeros servicios del sábado.

Foto: Captura redes sociales

Espacio patrocinado