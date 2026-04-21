Tuesday, 21 April 2026

 
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Móvil de salud en Bello Horizonte y La Floresta hasta este jueves 23

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Tuesday, 21 April 2026 03:36

Desde este lunes 20 y hasta el jueves 23 de abril, el Móvil Canario de Salud, junto a su equipo técnico, se encuentra instalado en las localidades de Bello Horizonte y La Floresta, en el marco del programa Canelones Salud Integral.

La información divulgada por la Intendencia de Canelones indica que, en Bello Horizonte, se brinda atención en salud visual para niños y personas adultas con hipertensión o diabetes, además de servicios de salud auditiva. A esto se suma una charla sobre salud bucal infantil, así como instancias de capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso del desfibrilador externo automático (DEA), primeros auxilios, y una charla orientada a la prevención de accidentes en el hogar.

En tanto, en La Floresta se lleva adelante la vacunación correspondiente al esquema regular, junto con test rápidos para la detección de anemia, VIH y sífilis. También se realizan controles de presión arterial y glicemia.

Asimismo, la atención incluye asistencia odontológica (obturaciones, extracciones y profilaxis) y el acceso a estudios diagnósticos como electrocardiogramas y mamografías.

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