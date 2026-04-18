10.ª edición de “Abril entre libros” en el Centro Cultural Carlitos

Details Saturday, 18 April 2026 12:45

Las Piedras se prepara para recibir una nueva edición de uno de sus eventos culturales más destacados: la 10.ª edición de “Abril entre libros”. La feria se desarrollará los días 28, 29 y 30 de abril en el Centro Cultural Carlitos, con entrada libre y gratuita.

Bajo el lema “Hay que insistir”, la propuesta reunirá a escritores, editoriales y público de todas las edades, con especial énfasis en la promoción de la lectura desde la infancia.

PROGRAMACIÓN DEL MARTES 28

La jornada inaugural contará con una variada agenda de actividades que comenzará por la mañana:

10:00 horas: Presentación del libro “La ciudad que sueña”, con la participación de Luciano Supervielle, Eloísa Casanova y Laura Carrasco. Actividad dirigida a niños y niñas de entre 5 y 11 años.

11:00 horas: Encuentro con la escritora Micaela Berocay, en una propuesta pensada para la primera infancia (hasta 5 años).

14:00 horas: Presentación de Lucía Bomio, orientada a público infantil a partir de los 5 años.

17:00 horas: “La poesía (no) es extranjera”, actividad centrada en el libro Diario del forastero de Luis Pereira Severo, con la participación de Ignacio Burguez en diálogo con el autor.

18:00 horas: “Escritoras cruzadas”. Las autoras Eugenia Ladra (Premio Bartolomé Hidalgo) y Alejandra Gregorio (Premio Juan Carlos Onetti) dialogarán sobre sus procesos de creación, la construcción de atmósferas y la influencia del territorio en la ficción.

19:00 horas: Presentación del libro “Marcos Carámbula. Un compromiso con la vida”, de Jorge Costigliolo. La instancia contará con una mesa de conversación integrada por el Dr. Marcos Carámbula, Claudio Invernizzi y Constanza Moreira.

PROGRAMACIÓN DEL MIÉRCOLES 29

10:00 horas: Natacha Ortega y Mauricio Gelardi: “El niño de la mancha”. Presentación interactiva musicalizada.

11:00 horas: Pablo Casaretto. “Bea en: qué sé yo del amor”. De 8 a 11 años.

14:00 horas: Augusto Giussi Rocha presenta “Pajaritos en Uruguay”. Literatura infantil y juvenil (a partir de 9 años).

17:00 horas: Sandra del Río presenta Una mirada fantástica sobre Las Piedras. “La saga Alaia Windfeel”. Literatura juvenil.

18:00 horas: Soledad Gago. “Basado en hechos reales: una charla sobre periodismo narrativo”.

19:00 horas: Luana Méndez en concierto.

PROGRAMACIÓN DEL JUEVES 30

10:00 horas: Pablo Choca presenta “Bana”. Literatura infantil (a partir de 4 años).

11:00 horas: Lectura dramatizada del cuento “Hay que insistir”. Elenco de teatro Celaje. Homenaje a Susana Olaondo, la mayor autora de libros infantiles.

13:30 horas: La escritora y maestra María Julia Lemes lee “De dónde vienen las tormentas” y “Mi tiempo de jugar” (de 7 a 12 años).

16:00 horas: Tertulia de escritores. María García Marichal, Marta Estigarribia, Marilez Espinoza y Matías Mateus conversan sobre géneros y técnicas de escritura.

17:00 horas: La memoria como instrumento de la identidad. Presentación del libro “Relatos desde la memoria” de Luis Pais. El autor conversa con Rolo Caravia. Moderador: Sergio Schvarz.

18:00 horas: Adolescer pop: lectura performática + desmontaje. Luciana Lagisquet y Paola Larrama. Recorrido en primera persona por los imaginarios de los años 90 y la adolescencia: música, televisión, consumos culturales y la inminencia de la crisis como telón de fondo. Activan una memoria generacional, íntima y colectiva. Desmontaje: se abre el proceso y se comparten decisiones, materiales y procedimientos de escritura.

19:00 horas: La actriz de la Comedia Nacional Florencia Zabaleta conversa con el actor Pepe Vázquez.

20:30 horas: Función de teatro de cierre: Mosaico Benedetti. Teatro del Andén.

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