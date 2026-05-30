Del 1.° al 10 de junio se abrirán las inscripciones para el programa Uruguay Impulsa

Details Saturday, 30 May 2026 14:52

La segunda edición del programa de alcance nacional Uruguay Impulsa: Trabajo y Capacitación recibirá postulaciones entre el 1.º y el 10 de junio para promover la inserción y reinserción en el mercado laboral.

El llamado convoca a personas desocupadas de entre 18 y 65 años que no perciban prestaciones salariales ni subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación, pensión u otra retribución personal. Los beneficiarios desempeñarán tareas supervisadas por la Intendencia de Canelones y recibirán capacitaciones del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP).

El registro se efectuará mediante un formulario en el sitio web de Uruguay Impulsa: https://www.gub.uy/uruguay-impulsa-trabajo-y-capacitacion/inscripcion/inscripciones

Para consultas y asistencia presencial en Canelones, la sede de Las Piedras (Avenida de las Instrucciones del año XIII 752) recibirá a los interesados de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. Las vías de contacto telefónico son el 2365 4042 y 2365 3155, y su correo electrónico es (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Por su parte, la oficina de Atlántida (Calle 26 esquina Chile) atenderá al público los lunes, miércoles, jueves y viernes de 09:00 a 14:00 horas, y los martes de 10:00 a 13:00. También se puede consultar a través del teléfono 4372 8817 o del correo (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

En Shangrilá (Avenida Giannattasio kilómetro 19,500), el horario de atención presencial será de lunes, miércoles, jueves y viernes de 09:00 a 14:00 horas, y los martes de 10:00 a 14:00. Los datos de contacto adicionales son el teléfono 2695 5237 y el correo (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

En Pando (Treinta y Tres 969), la atención al público irá de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas, disponiendo además del teléfono 2292 3704 y del correo (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Finalmente, la oficina de Toledo (Luis Alberto de Herrera esquina Guillén) funcionará de manera presencial los lunes, martes, miércoles y viernes de 09:00 a 14:00 horas, y los jueves de 09:00 a 13:00. Para esta zona, el teléfono habilitado es el 2296 3188 y el correo (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

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