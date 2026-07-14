Tuesday, 14 July 2026

 
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Telescopios, música y chocolate caliente: el Liceo de San Antonio invita a observar el cielo invernal

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Tuesday, 14 July 2026 12:08

El próximo 15 de julio se llevará a cabo la actividad de observación astronómica denominada “Bajo un mismo cielo”, organizada por el Liceo de San Antonio. El encuentro tendrá lugar en la cancha polideportiva de la institución educativa y se desarrollará en el horario de 17:30 a 19:00 horas.

Para el desarrollo de la jornada, se pondrán a disposición telescopios que permitirán a los asistentes contemplar diferentes elementos del cielo nocturno invernal, tales como la Luna, planetas, estrellas y constelaciones.

Además de la observación del firmamento, la propuesta sumará actividades complementarias orientadas a la convivencia de los participantes. El evento contará con un fogón de la amistad, distribución de chocolate caliente, así como música y canciones compartidas para ambientar el encuentro.

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