Wednesday, 03 June 2026

 
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Recuperaron los cuerpos de una turista uruguaya y su guía tras accidente fatal durante una excursión en Tierra del Fuego

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Wednesday, 03 June 2026 12:58

Equipos de rescate de la Comisión de Auxilio de Ushuaia recuperaron los cuerpos de una turista uruguaya de 25 años y del guía que la acompañaba, tras un accidente fatal ocurrido durante una excursión en el glaciar Vinciguerra, en la zona de Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.

Según las primeras informaciones del operativo, ambos habrían sufrido una caída en una zona de montaña mientras realizaban la travesía, en un sector de difícil acceso y con condiciones meteorológicas adversas. La situación fue advertida cuando no regresaron en el horario previsto, lo que activó la búsqueda.

El operativo se desarrolló durante varias horas en el área del glaciar, con participación de equipos especializados y apoyo de la Policía local. Los cuerpos fueron localizados en la parte alta del recorrido.

La turista uruguaya fallecida fue identificada como Abril Melina Marino Pereira, de 25 años, oriunda de Maldonado. Se encontraba en la zona de Ushuaia en el marco de un viaje personal cuando realizó la excursión en el glaciar Vinciguerra, donde ocurrió el accidente.

En tanto, el guía que la acompañaba era Emiliano Feidas, de alrededor de 40 años, residente en Ushuaia. De acuerdo con la información difundida, contaba con experiencia en actividades de montaña y trekking en la región.

Foto: Captura redes sociales

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