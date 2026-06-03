En medio de la polémica, Orsi anunció la donación de su camioneta Hyundai Santa Fe a la ANEP

Details Wednesday, 03 June 2026 00:44

El presidente de la República, Yamandú Orsi, informó este martes que resolvió donar a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) la camioneta Hyundai Santa Fe que había adquirido en febrero de 2025. El anuncio fue realizado durante un encuentro con medios de prensa, en el que también se buscó dar por cerrada la controversia surgida en torno a la compra del vehículo y al descuento aplicado en la operación.

Según explicó el Poder Ejecutivo, el rodado será utilizado para el traslado de niños en distintas zonas del interior del país. Durante la conferencia participaron varias autoridades de gobierno y se presentó la documentación vinculada a la transacción concretada con la empresa Oliva Automotores.

La adquisición tuvo un costo total de 54.000 dólares y se concretó mediante la entrega de dos vehículos junto con una transferencia bancaria. Como parte del acuerdo se entregó una camioneta Hyundai de propiedad del mandatario y un Renault Stepway. Este último vehículo había sido donado por la firma Car One para la campaña electoral de Orsi, situación que fue registrada ante la Corte Electoral. La diferencia fue abonada por el presidente mediante un pago de 15.000 dólares.

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