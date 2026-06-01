Finalizó la primera entrega de diplomas de Uruguay Impulsa en Ciudad de la Costa y seguirá en las próximas semanas en Las Piedras

Details Monday, 01 June 2026 14:23

El Centro Cultural Ciudad de la Costa albergó el cierre departamental de la edición 2025 del programa Uruguay Impulsa, donde más de 200 participantes recibieron diplomas emitidos por INEFOP y UTU. Esta entrega inicial continuará en las próximas semanas en la ciudad de Las Piedras hasta completar los 500 certificados de formación.

El director general de Administración de la Intendencia, Christian Fierro, precisó que Canelones registró más de 850 participantes. La experiencia “nos permitió abordar un montón de problemáticas que teníamos como institución para poder trabajar en lo que tiene que ver con espacios públicos o mejoramiento de lugares”, agregó.

Las tareas operativas se desplegaron en los 32 municipios del departamento. En Ciudad de la Costa, la alcaldesa Julia Matilla detalló que las labores consistieron en “mantenimiento de espacios verdes y, en los centros de barrio, de limpieza”. Asimismo, Torres destacó el valor técnico de la formación, la cual incluyó herramientas genéricas de búsqueda de empleo y áreas específicas como gastronomía, logística y administración.

La responsable del área de Capacitación y Empleo de la comuna de Canelones, Agustina Torres, puntualizó que “la capacitación estuvo constituida de dos componentes: una parte más genérica, de habilidades para el empleo, herramientas para salir a buscar empleo como el dónde y de qué forma y, por otro lado, una parte más específica, dividida en tres áreas, que tenían que ver con la gastronomía, la logística, y la administración”.

Las inscripciones para la edición 2026 del programa abrirán este lunes 1.° de junio.

Foto: Intendencia de Canelones

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