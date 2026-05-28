Plaza de Las Piedras: Ya funcionan el nuevo local de comidas "Lo de Betty" y los baños públicos

Details Thursday, 28 May 2026 13:55

En enero de 2016, Actualidad informaba que una comisión de vecinos había presentado en el Municipio de Las Piedras y en el Centro Comercial, Industrial y Agrario local, una propuesta de convivencia y seguridad ciudadana, con diversas mejoras en la Plaza de Las Piedras.

El 4 de mayo de 2017, este grupo de vecinos pedrenses conformado por Estela Flores, Ana Musso, Raquel Barthes, Rosina Lema, Humberto Schioppi, Julio Varona, Daniel Molina, Hugo Cabrera y María Eugenia Cabrera, presentaron en la Intendencia de Canelones, dicho trabajo con propuestas para innovar y modernizar la Plaza Batlle y Ordoñez de la ciudad de Las Piedras.

Años después, el 28 de noviembre de 2024, fue inaugurada la restauración de la Plaza, a cargo de la Dirección de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia de Canelones que tomó en cuenta el proyecto presentado por la comisión de vecinos, con las mejoras y cambios, entre ellos un local gastronómico.

Desde la inauguración de las obras en la plaza, solo faltaba el local gastronómico, ubicado sobre la avenida Artigas, frente al club Solís. Finalmente, el pasado 18 de mayo, inauguraron el local de comidas y los baños públicos.

El nuevo local de comidas “Lo de Betty” está abierto de 9:00 a 20:00 horas.

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