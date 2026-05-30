Marcelo Bielsa dictó una charla de formación ante unos 400 entrenadores en Canelones

Details Saturday, 30 May 2026 14:33

El entrenador de la Selección Uruguaya de Fútbol, Marcelo Bielsa, brindó una disertación sobre la elaboración de ciclos de entrenamiento para la formación de jugadores en la Sala Atahualpa del Cioppo del Complejo Cultural Politeama.

Ante un auditorio de aproximadamente 400 entrenadores diplomados por la comuna y público general, el director técnico expuso sobre aspectos ofensivos, defensivos y estáticos del juego mediante ejercicios prácticos.

Durante la jornada, desarrollada en el marco del convenio entre la Intendencia de Canelones y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Bielsa enfatizó la necesidad de planificar el aprendizaje de forma progresiva. “El jugador no debe memorizar, debe naturalizar”, subrayó el entrenador, quien añadió que el propio juego demanda la solución una vez incorporado el movimiento.

Asimismo, el director técnico abordó aspectos culturales vinculados al deporte y exhortó a fomentar el uso de indumentaria de clubes uruguayos en los niños frente a la influencia del fútbol europeo, argumentando que “nada tienen que ver con la cultura que uno tiene o que representa”.

Publicidad