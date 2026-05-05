UTE suspende licitación de parque solar en Baygorria por conflicto territorial

Details Tuesday, 05 May 2026 13:20

La administración de UTE resolvió suspender la licitación pública para la construcción de un parque solar fotovoltaico en Baygorria, Durazno. La medida responde a un recurso de revocación contra el pliego de condiciones, tras el rechazo del intendente Felipe Algorta, quien solicitó relocalizar la obra para priorizar un plan de desarrollo turístico en la zona.

El proyecto, que estimaba una inversión de 30 millones de dólares, permitía la participación de pequeños ahorristas con montos desde los 200 dólares. Ante la controversia, el Poder Ejecutivo evalúa trasladar la infraestructura al departamento de Río Negro.

La decisión generó fuertes cruces políticos. El senador Javier García cuestionó el traslado afirmando: “Castigar a Durazno sacándole una inversión porque su gobierno departamental es nacionalista, llevándola a otro departamento con gobierno del FA, no está bien”. En contrapartida, el legislador Daniel Caggiani criticó la postura de la comuna duraznense, señalando que “no se entiende” que un intendente esté “en contra de un proyecto de inversión de más de 200 millones de dólares en energías renovables”. Por el momento, la contratación permanece interrumpida hasta que se resuelva el trámite administrativo.

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