Desvíos en el transporte de Montevideo por Maratón 2026: 75 líneas afectadas

Details Thursday, 07 May 2026 14:26

Con motivo de la Maratón Montevideo 2026, la red de transporte público de la capital uruguaya implementará un operativo especial el próximo domingo 10 de mayo.

El operativo contempla desvíos en 75 líneas urbanas, además de servicios suburbanos e interdepartamentales, junto con la reubicación temporal de varias terminales de pasajeros.

Las primeras modificaciones se implementarán el sábado 9 de mayo para el montaje de las estructuras en la explanada de la Intendencia de Montevideo, punto de inicio de la carrera. La mayor parte de los cambios operativos entrarán en vigencia durante la madrugada del domingo.

A las 05:00 horas del domingo, la terminal Plaza España se trasladará a la calle Canelones, entre Wilson Ferreira Aldunate y José Germán Araújo. A la misma hora, debido al cierre de la avenida Luis Alberto de Herrera, la Terminal Kibón quedará sin acceso y se establecerá una parada provisoria en la rambla Armenia, en el tramo comprendido entre Luis Alberto de Herrera y Antonio Costa.

A partir de las 06:30 horas, la terminal de Río Branco operará en la calle Uruguay, entre Yi y Rondeau, mientras que Ciudadela Norte funcionará en Rondeau, entre Mercedes y Paysandú. Finalmente, a las 07:00 horas, la terminal Palacio de la Luz se ubicará en General Aguilar, entre Martín García y Clemente César.

Según informó la comuna de Montevideo, el sector suburbano también presentará cambios en sus rutas hacia el centro y el oeste. Las líneas que circulan por avenida Agraciada y General Flores finalizarán en la terminal provisoria de Ciudadela Norte. Los servicios que se dirigen hacia el este por avenida Italia y ruta 8 utilizarán el túnel de avenida Italia y la avenida Luis Alberto de Herrera como vías alternativas.

Para los servicios interdepartamentales con origen en Tres Cruces, se prevén demoras en el cruce de corredores de Bulevar Artigas y Suárez para las líneas hacia rutas 3 y 5. Los trayectos hacia la Ruta 8 y la zona de la Interbalnearia o Giannattasio realizarán sus recorridos por el túnel de avenida Italia.

La prohibición de estacionar en todo el circuito de la carrera regirá desde la hora 00:00 del domingo 10 hasta las 14:00 horas.

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