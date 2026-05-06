Gobierno activará alerta roja y adelanta el Plan Invierno para el 15 de mayo

Ante el pronóstico de un ciclón extratropical y un marcado descenso de la temperatura, el Gobierno Nacional declaró alerta roja en todo el país a partir del jueves 7. Esta medida excepcional faculta al Estado a realizar la evacuación obligatoria de personas en situación de calle para proteger su integridad física frente al riesgo climático.
En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) oficializó el adelanto del Plan Invierno para el 15 de mayo. La estrategia nacional incluye:
Para reportar casos, rige el 0800 3650 en Montevideo y el 911 en el resto del país.
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