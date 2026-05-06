Inumet advierte por tormentas fuertes y formación de un ciclón extratropical

Details Wednesday, 06 May 2026 12:48

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y diversos centros especializados mantienen un aviso vigente ante el desarrollo de un evento meteorológico adverso que llegaría al país este miércoles 6 de mayo. El fenómeno se caracteriza por una fuerte inestabilidad atmosférica que generará tormentas puntualmente severas, lluvias abundantes y una intensa actividad eléctrica en varios departamentos del territorio nacional.

Las autoridades prevén que la situación se profundice a partir del viernes 8 con la formación de un ciclón extratropical sobre el Océano Atlántico. Este sistema provocará un incremento significativo en la intensidad de los vientos, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h en la capital y superar los 100 km/h en zonas costeras del este. El fenómeno estará acompañado por un marcado descenso de la temperatura y sensaciones térmicas bajas.

Ante este escenario, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y los organismos estatales coordinan medidas preventivas, recomendando a la población asegurar objetos sueltos, limitar los desplazamientos al aire libre durante el pico del temporal y evitar permanecer cerca de árboles o construcciones inestables. Se espera que las condiciones de inestabilidad y los vientos persistentes se mantengan hasta la mañana del domingo 10 de mayo.

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