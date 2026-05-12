MSP y ANEP lanzan la Campaña Nacional de Vacunación Escolar 2026

Details Tuesday, 12 May 2026 14:18

El Ministerio de Salud Pública (MSP), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa iniciaron la Campaña Nacional de Vacunación Escolar 2026.

Esta campaña consiste en el envío de equipos de salud a más de 2.000 centros de Primaria para administrar las dosis del esquema nacional vigentes para escolares y adolescentes, incluyendo la prevención contra el VPH y el meningococo.

La vacunación requiere la autorización previa de las familias mediante formularios. El subdirector general de la Salud, Gerardo Bruzzone, explicó que “lo que buscamos es facilitar el acceso a la vacunación poniendo a los niños y a las familias en el centro”. El jerarca añadió que “la campaña pone especial énfasis en los refuerzos escolares de los 5 y los 11 años, pero además permite revisar cada situación particular y completar esquemas pendientes”.

Por su parte, la subdirectora de Primaria, Selva Pérez, puntualizó que la implementación será gradual: “No es una campaña masiva de vacunación”. Asimismo, indicó que el proceso “se va a dar de forma procesual durante todo el año 2026 y creemos que tiene que seguir en el 2027”.

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