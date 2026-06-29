El Ejército entrega cuatro blindados Cóndor a la Policía para patrullajes en Montevideo

Details Monday, 29 June 2026 13:38

El Batallón de Infantería Mecanizado N.º 15 de Florida acondicionó este domingo cuatro vehículos blindados RPZ Cóndor, cuyo traslado a la capital está previsto para este lunes.

Las unidades serán cedidas en calidad de préstamo por el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, con el objetivo de reforzar los operativos de la Policía Nacional en las zonas con mayor criminalidad de Montevideo.

El acuerdo marco entre ambas carteras prevé la transferencia de hasta 12 blindados. Al respecto, el ministro del Interior, Carlos Negro, explicó que los vehículos serán conducidos por policías tras recibir una capacitación específica. Asimismo, señaló que, mientras se completa esa instrucción y solo en caso de necesidad, las unidades podrán ser manejadas por choferes militares.

Según indicó Negro, no es necesario aprobar una nueva ley, puesto que las normas vigentes ya permiten el intercambio de equipamiento y el traslado temporal de personal entre los organismos del Estado.

Foto: Ejercito

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