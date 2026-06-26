Convocatoria para integrar el pabellón de Canelones en la Expo Rural del Prado

Details Friday, 26 June 2026 13:50

La Intendencia de Canelones convoca a emprendedoras, emprendedores, empresas y proyectos colectivos del departamento a postular sus iniciativas para integrar el pabellón institucional de Canelones en la Expo Rural del Prado.

Este año la tradicional exposición del agro se realizará del 11 al 20 de setiembre de 2026. Los interesados deben inscribirse antes del 8 de julio y los cupos son limitados. Las postulaciones se realizarán exclusivamente mediante formulario digital.

Los resultados serán comunicados el 15 de julio (vía correo electrónico). Por consultas, pueden enviar un correo electrónico al Área de Desarrollo Económico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bases del llamado: https://www.imcanelones.gub.uy/noticias/convocatoria-abierta-expo-rural-del-prado-2026

Foto archivo: Intendencia de Canelones

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