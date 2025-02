Alimento del futuro: leche de cucaracha tiene cuatro veces más nutrientes que la de vaca

Details Monday, 24 February 2025 01:28

La investigación publicada en IUCrJ en 2016 por Gong, Li, Zhang, Xu y Zhang examina la estructura y la función de los cristales proteicos encontrados en el intestino de la cucaracha Diploptera punctata, una especie que produce una sustancia líquida similar a la leche para alimentar a sus crías.

Estos cristales son de particular interés debido a su alto contenido en proteínas, lípidos y azúcares, lo que sugiere que podrían tener un valor nutricional significativo.

Los investigadores analizaron la estructura cristalina de estas proteínas, encontrando que están organizadas de manera eficiente para concentrar nutrientes.

La leche de cucaracha, en forma de cristales, tiene una estructura de proteínas que supera en valor energético a la leche de vaca, alcanzando hasta cuatro veces más nutrientes. Esta alta concentración de nutrientes en los cristales sugiere que la "leche" de la cucaracha podría ser una fuente alternativa de alimento, especialmente en situaciones en las que se busca un recurso sostenible y accesible.

El estudio concluye que estos cristales de proteína, debido a su alto valor nutricional, podrían representar un alimento prometedor, con la posibilidad de utilizarse como suplemento alimenticio o fuente de proteínas. Sin embargo, los autores también reconocen que, aunque los resultados son prometedores desde una perspectiva científica, se necesitan más investigaciones para evaluar la viabilidad de su producción a gran escala y, especialmente, para determinar si será aceptado culturalmente como un alimento viable para los seres humanos.

Fuente: Gong, W., Li, Z., Zhang, D., Xu, Y., & Zhang, M. (2016). Structural and functional analyses of the protein crystals in Diploptera punctata milk. IUCrJ, 3(4), 358-366.