Ahuyentan pájaros que invaden la plaza de Las Piedras

El alcalde Gonzalo González explica las acciones del Municipio ante la invasión de pájaros en la plaza de Las Piedras. Con respecto al planteo que hizo en la Junta Departamental la edila Andrea Marenco, nos explicó el alcalde González que "en el 2020 estuvimos trabajando unos meses con respecto a la superpoblación de pájaros y palomas en nuestra plaza principal Batlle y Ordoñez".

Expresó que habían "contratado a la empresa Intersecta Uruguay, la que estuvo algunos meses trabajando. Es así que algunas especies de pájaros, especialmente las palomas, se retiraron de la ciudad".

"La edila comete un error", aseguró González, afirmando que "las palomas en la plaza ya no están, lo que estamos teniendo ahora es una invasión de golondrinas y tordos. Nos informa esta empresa que son las aves que están viniendo todas las tardecitas".

"A raíz de eso -continuó explicando el alcalde- el Consejo Municipal que se reunió el primero de marzo resuelve contratar a la empresa Intersecta Uruguay con la cual tenemos un costo de unos 30 mil pesos, que consiste en cinco veces a la semana venir con aguiluchos o halcones y hacer un control de las aves. El trabajo que hacen con estas aves es ahuyentar y de mantener alejados de todo arbolado que hay en nuestra plaza principal y que esos pájaros vayan a otros lugares. Esa es un poco la idea, porque no es que estos aguiluchos y halcones vayan a matar a todos los pájaros".

González indicó que "el contrato que asumimos con la empresa es hasta mayo de este año, entendiendo que a partir de mayo nosotros pasaríamos a tener una poda correctiva de nuestro centro principal de la ciudad y uno sería la plaza y nos daría un plus para esperar la primavera y el verano, donde volveríamos a tener este tipo de controles con empresas que aplican este sistema".

Agregó el alcalde que "nosotros no pudimos mantener este compromiso, este servicio desde que asumimos en los primeros días de diciembre porque el presupuesto, las partidas, no estaba aportando a literal A que eran unos 120 mil pesos por mes. No teníamos dinero como para poder contratarlos, recién a partir de marzo recibimos las primeras partidas para nuestro funcionamiento y estamos en condiciones de poder afrontar económicamente esta situación".

"El contrato con esta empresa nos va a permitir, conjuntamente con el mantenimiento de nuestra plaza, volver a la normalidad que teníamos antes", finalizó el alcalde González.