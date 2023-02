El diputado Álvaro Perrone presentó carta ante autoridades de Canelones por cuidacoches irregulares

Details Saturday, 04 February 2023 12:46

En carta al intendente Yamandú Orsi, alcalde y concejales de Canelones y la Jefatura de Policía, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone advierte presencia de cuidacoches irregulares que exigen dinero a conductores.

Actualidad entrevistó al diputado Perrone para conocer detalles de su planteo. Nos manifestó que presentó "la nota a la Intendencia de Canelones, a la Alcaldía de Canelones y a los Concejales y también al Ministerio del Interior, a través de la Jefatura de Policía".

En el documento, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone advierte presencia de cuidacoches irregulares que exigen dinero a conductores. Opinó el legislador que "la situación en la ciudad de Canelones entendemos que está desbordada. A raíz de esta presentación hemos recibido de otras partes del departamento los mismos planteos" sobre los cuidacoches.

"Lo que está pasando en la ciudad de Canelones es una situación casi extorsiva, hay comercios donde hay varios cuidacoches que terminan actuando con una impronta un poco molesta, intensa. Varios no permiten la libre circulación, porque cuando la persona va a salir en su vehículo de un comercio se paran adelante o al costado. A mí también me pasó hace pocos días en un comercio en Canelones. Cuando fui a salir tenía alguien parado delante de la camioneta y alguien al costado, donde no podía maniobrar para poder salir. Si uno se va y no les da nada, porque muchas veces la gente no tiene, porque la gente se acostumbró al débito y no anda con efectivo arriba o con monedas, si no tiene la precaución de tener dinero, también será víctima de insultos o amenazas".

"Ante una situación así"", señala el diputado, "la persona tiene miedo de volver al comercio porque tiene miedo que le marquen el vehículo. Eso hace que los comerciantes manifiesten su preocupación. Nos han contado que hay veces que los clientes llaman y les dicen 'alcánzame las cosas al auto que no me quiero bajar'. Hay otros que les dicen 'me voy a algún centro comercial', como puede ser el shopping de Las Piedras u otros centros cercanos, donde su auto queda en un estacionamiento seguro y no pasan por este tipo de problemas".

El diputado de Cabildo Abierto cree necesario que los cuidacoches se registren en los municipios. "No se sabe quiénes son los cuidacoches, en algunos departamentos el cuidacoches tiene una identificación colgada, tiene su chaleco, se sabe quien es, donde vive, que es un buen vecino, que está para colaborar, para cuidar los autos, para cuidar la cuadra y los comerciantes también colaboran y ayudan, se genera un vinculo de confianza entre los clientes, comerciantes y cuidacoches en lugares conocidos".

Afirma Perrone que "acá lo que se da en la ciudad de Canelones es que aparece cualquiera, se para en cualquier esquina, en frente a cualquier comercio y actúa de esta forma".

"Se ha dicho que no hay denuncias, y claramente no hay denuncias porque ningún comerciante se anima a denunciar que tiene un cuidacoches en frente a su comercio realizando este tipo de actividades fuera de lugar. No se animan a denunciar porque tienen miedo a las represalias, porque no saben quien es, no saben cual es su forma de actuar y cuales medidas van a tomar. Entonces, la forma que encontraron los comerciales de hacer esta denuncia, en este caso en la ciudad de Canelones, es a través mío".

Perrone señaló que se "le han pedido de forma anónima, porque nadie está haciendo nada y solicitan que alguien empiece a trabajar en esto y a buscar una regularización. Entiendo que es un trabajo entre la Alcaldía, la Intendencia y el Ministerio del Interior. Pueden determinar los horarios de cada cuidacoches en cada esquina, en cada cuadra y ahí estar identificados. Si se está identificado, de esta forma difícilmente vaya a venir otro a intentar usurpar esa cuadra, porque ahí el cuidacoches que tiene la concesión de esa cuadra enseguida llama a la Policía, la que vendrá y lo sacará. Podrá ser una falta, pero como es tierra de nadie, hoy cualquiera se para en cualquier esquina, en cualquier puerta de cualquier comercio y, con esta impronta fuera de lugar y amenazante, termina consiguiendo que alguien le de dinero para no tener problemas. Hemos recibido similares planteos de otras ciudades del departamento, como en el caso de Pando, entendemos que es una problemática de todo el departamento".

"Esperemos que se busque algún tipo de solución para el bien del comercio local en cada ciudad, por el bien del comercio en el departamento de Canelones y también para que los vecinos de Canelones puedan hacer los mandados tranquilos y poder transitar con libertad", concluyó Perrone.