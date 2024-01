Hija de comerciante asesinada en Estación Floresta exige justicia, mientras prófugo afirma estar en Brasil

Details Sunday, 14 January 2024 04:05

Dahiana Rodríguez, hija de la comerciante asesinada, ha dejado un mensaje en su cuenta de Facebook sobre la investigación del triple crimen ocurrido el 23 de diciembre.

"Ya han pasado 21 días desde que nos sentimos vacíos, con la misma cantidad de tristeza que de rabia. Se llevaron más de tres vidas sin piedad ni motivo alguno", expresa en su mensaje la joven, en referencia al triple crimen en Estación Floresta.

"El dolor se hace más intenso, es como una garra que se introduce en el pecho para arrancarnos las entrañas y el corazón", aseguró la joven, para quien, "caminar y respirar no es lo mismo que estar vivo, sino que es estar muerto en vida".

"Hay tantas cosas que quedaron truncas -continúa la publicación- tantas cosas por decir, tantos abrazos por dar, tantos 'lo siento' que nos ahogan. Por todo esto y por muchas otras cosas, exigimos justicia, es necesario para tener un poco de paz mental".

"Aunque sea sabiendo que los asesinos están tras las rejas, llevamos 21 días esperando esa llamada que diga 'ya está, lo hemos capturado', y cada vez que suena el teléfono y no escuchamos esa frase, es frustrante", finaliza el texto publicado.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

El principal sospechoso del triple crimen, un hombre de 35 años llamado Claudio Cancelo, permanece prófugo. También un joven de 21 años ha sido imputado por su presunta participación en los asesinatos.

El fugitivo envió el viernes 12 de enero un nuevo mensaje a la fiscal del caso, a través de su cuenta de Facebook: "Tania Vidal, ¿cómo te va? Yo estoy en Brasil, con una chica y veo que has acusado a alguien más, supuestamente por mi causa".

El día previo le había destinado este otro mensaje por la mencionada red social: "No sé por qué sigues en ese cargo si no sirves para nada, solo para inculpar a personas. Celebren, uruguayos, celebren. Te estás volviendo loca porque no me encuentras. Busca piedra por piedra, maldita, que ya no estoy en Uruguay", expresó.