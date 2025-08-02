Canelones registra tres nuevas condenas por hurto, drogas y abuso sexual

Details Saturday, 02 August 2025 20:10

Casos de hurto, venta de drogas y abuso sexual culminaron recientemente con procesamientos en distintas localidades del departamento de Canelones.

Hurto en kiosco de Las Piedras

En Las Piedras, un kiosco de la esquina de Eusebio Vidal y Guardado fue blanco de un hurto en la madrugada del 30 de julio. Al llegar, los policías constataron daños importantes en el comercio y la falta de mercadería. Las cámaras de vigilancia permitieron identificar a dos hombres como responsables. Durante los allanamientos realizados por efectivos de la Seccional 30, fueron detenidos D.J.F.F., de 31 años; un joven de 18 años; y L.I.A.M., de 23 años, quien ya tenía antecedentes por violencia privada. En los procedimientos también se hallaron sustancias ilícitas. Finalmente, una mujer recibió 12 meses de prisión efectiva por hurto especialmente agravado, mientras que los dos hombres quedaron sometidos a medidas limitativas por 60 días, entre ellas fijación de domicilio y prohibición de salir de Canelones y del país.

Condena por venta de drogas en Pando

En paralelo, otra investigación culminó con una condena por narcotráfico en Pando. Durante meses, el Área de Investigaciones de Zona II realizó tareas de vigilancia sobre una vivienda ubicada en la intersección de las calles 17 Metros y Quintela, donde se sospechaba que se comercializaban drogas. Las observaciones registraron a varias personas ingresando y saliendo, y en algunos casos, se incautaron pequeñas dosis cuando fueron interceptadas por la policía. Con la orden judicial correspondiente, el 30 de julio se ejecutó un allanamiento que permitió la detención de A.M.F.B., de 40 años, quien tenía antecedentes por rapiñas, hurtos, receptación y violencia doméstica. En el operativo se incautaron $5.162, un celular y dosis de pasta base. La Justicia lo condenó a dos años y diez meses de prisión de cumplimiento efectivo como autor de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes.

Abuso sexual agravado en Toledo

El tercer episodio tuvo lugar en Toledo e involucró un caso de abuso sexual agravado contra un adolescente. La denuncia se había presentado en marzo de 2023 ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género, señalando a un hombre de 42 años por conductas de atentado violento al pudor hacia un joven de 17. Tras la denuncia inicial, se dispusieron medidas cautelares para proteger a la víctima, incluyendo un dispositivo electrónico para el indagado. Recientemente, la Justicia lo declaró autor penalmente responsable de reiterados delitos de atentado violento al pudor agravados y le impuso diez meses de prisión, pena que cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba.