MERCOSUR y EFTA firman acuerdo de libre comercio

Tuesday, 16 September 2025 19:27

Los países miembros del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y los Estados de la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) suscribieron un Tratado de Libre Comercio el 16 de septiembre de 2025 en Río de Janeiro, Brasil.

El acuerdo abarca casi 300 millones de personas y un PIB conjunto superior a US$ 4,3 trillones. Se espera que más del 97% de las exportaciones de ambos bloques accedan a los mercados con condiciones preferenciales, aumentando el comercio bilateral y generando beneficios para empresas y ciudadanos.

El tratado cubre bienes y servicios, inversiones, propiedad intelectual, compras públicas, competencia, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, solución de controversias, y un capítulo de desarrollo sostenible. También facilitará oportunidades para pequeñas y medianas empresas y garantizará mayor previsibilidad jurídica en el comercio.

MERCOSUR y EFTA se comprometieron a una ratificación rápida del tratado y a su entrada en vigor en el menor tiempo posible.

