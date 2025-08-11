Condenas y formalizaciones en Canelones

Details Monday, 11 August 2025 16:06

En varias ciudades de Canelones se registraron episodios vinculados a robos, suministro de drogas, lesiones y falsificación de billetes.

Simulación de delito en Las Piedras

En Las Piedras, una investigación de la Seccional 21ª reveló que un hombre de 25 años había denunciado falsamente una rapiña, alegando que dos individuos en moto lo habían amenazado con un arma de fuego para robarle la billetera y un celular. El análisis de las cámaras de videovigilancia y otras pruebas descartó el hecho, y la Justicia lo condenó a tres meses de prisión, pena que cumplirá en libertad a prueba, por calumnia y simulación de delito.

Suministro de drogas y desacato en Progreso

En Villa Cartón, Progreso, personal de la Seccional 19ª persiguió a dos ocupantes de un vehículo que huyeron al ver a los efectivos. Durante la fuga, el conductor arrojó envoltorios con pasta base de cocaína, y en el registro del automóvil se hallaron más dosis y dinero en baja denominación. El detenido, J.N.I.E., de 27 años y con antecedentes por rapiña y violencia privada, recibió dos años de penitenciaría por suministro de estupefacientes y desacato.

Hurto agravado a taximetrista en Pando

En Pando, un taximetrista denunció haber sido amenazado con un cuchillo por un pasajero que le exigió dinero y escapó. La investigación del Área de Investigaciones permitió identificar a S.M.S.A., de 34 años y con múltiples antecedentes, quien fue condenado a catorce meses de prisión efectiva por hurto agravado.

Lesiones personales graves en Pando

También en Pando, un enfrentamiento cerca de una estación de servicio en Ruta 8 dejó a un hombre herido con arma blanca. La Policía detuvo al presunto agresor, de 31 años, que fue condenado a veinte meses de prisión en régimen de libertad a prueba por lesiones personales graves.

Circulación de moneda falsificada en Sauce

En Sauce, dos comerciantes denunciaron que una joven de 21 años realizó compras con billetes falsos de $2.000. Fue ubicada con la mercadería adquirida y la Justicia formalizó su causa por dos delitos de circulación o venta de moneda falsificada y uno de asociación para delinquir, todos en reiteración real, disponiendo su arresto domiciliario por 180 días.

Hurtos en comercios de Canelones

En la ciudad de Canelones, una mujer con antecedentes por daño y hurto robó botellas de whisky en dos comercios. Efectivos de la Seccional 1ª la detuvieron con las bebidas en su poder. Fue condenada a cinco meses de prisión efectiva por dos delitos de hurto en reiteración real.

Hurto de baterías en Santa Rosa

En Santa Rosa, la Seccional 13ª resolvió el robo de baterías de camiones de una empresa cervecera. Las piezas fueron halladas en una vivienda y reconocidas por la víctima. El autor, de 22 años, fue condenado a doce meses de libertad a prueba por hurto especialmente agravado.

Hurto de herramientas en Salinas

En Salinas, personal de la Seccional 22ª intervino tras el hurto de herramientas en una obra. Un hombre de 31 años, con antecedentes por receptación y violación de domicilio, fue detenido con los elementos sustraídos y condenado a cuatro meses de prisión efectiva.