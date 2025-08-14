El Campeonato Uruguayo de Rally llega con 35 autos y equipos a las ciudades de Tala y Migues

Details Thursday, 14 August 2025 10:46

La Intendencia de Canelones, en conjunto con el Club Uruguayo de Rally, realizaron el lanzamiento este miércoles 13, de la quinta fecha del Campeonato Uruguayo de Rally que tendrá lugar en los municipios de Tala y Migues desde este viernes 15 al domingo 17 de agosto.

Este torneo consta de ocho fechas que recorren el territorio uruguayo durante el año.

El rally, antes de arribar a Tala, ya visitó algunas localidades de los departamentos de Maldonado, Rocha, Tacuarembó y Lavalleja. La competencia recorrerá otros puntos de Treinta y Tres, Lavalleja y Maldonado.

En nuestro departamento, largarán 35 autos divididos en seis categorías diferenciadas por la cilindrada y la potencia de los motores.

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, manifestó que desde el gobierno departamental están “muy contentos de colaborar con este evento de 35 equipos, ya que habrá miles de personas presenciándolo en vivo y en directo”, valoró que esos días “le van a poner el ojo a Migues y a Tala”. Además, destacó que este evento es una oportunidad para “movilizar la economía de estas ciudades”.

El alcalde de Tala, Leonardo Pérez, manifestó que su municipio no tiene muchas fábricas y lo que vende mayoritariamente son servicios. Explicó que “el movimiento que logra tener el rally en la ciudad es muy importante para la economía local, por lo que estamos muy contentos y también tratamos de amenizar lo que es el impacto que puede causar”.

Por su parte, el alcalde de Migues, Nahuel Jorge, destacó la buena coordinación que vienen haciendo con las seccionales policiales y el Ministerio del Interior “en toda esta línea de trabajo, para que también los vecinos disfruten de esta actividad sin preocupaciones”.

El presidente del Club Uruguayo de Rally, Luis Etchegoyen, agradeció especialmente al gobierno departamental y a los gobiernos locales, así como a la comunidad de ambas ciudades, y remarcó que “han trabajado, han puesto interés y mucha voluntad por el rally”.