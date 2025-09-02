Canelones llegó a los 608.000 habitantes y lidera en el crecimiento de la población

Details Tuesday, 02 September 2025 15:49

Canelones fue el departamento que registró el mayor crecimiento demográfico del país en la última década, al sumar más de 90.000 habitantes y alcanzar las 608.000 personas, según el último censo del INE.

Con un incremento del 110 %, La Floresta se ubica como el municipio de Canelones con mayor aumento relativo respecto al 2011. En la ciudad de Las Piedras, más de la mitad de la población tiene entre 0 y 34 años, y persisten desafíos en materia de educación y empleo. En el Santoral y en el Canelones rural, el escenario está marcado por el envejecimiento de su población y por las dificultades de acceso a la educación terciaria de los más jóvenes.

El Centro de Estudios Estratégicos Canario (CEEC), junto a la Dirección General de Descentralización y Participación, ha analizado varios aspectos en base a los nuevos datos del censo 2023 en el marco del ciclo “Sensibilización Demográfica Canaria”, a través de una recorrida que abarca las ocho microrregiones y los 32 municipios del departamento.

Hasta el momento, el ciclo se ha desarrollado en Ciudad de la Costa, Las Piedras, Progreso y en el Espacio Dínamo de Atlántida, donde el pasado miércoles 27 de agosto se convocó a los alcaldes y alcaldesas de los cuatro municipios de la Costa de Oro y Soca.

Un informe de la Intendencia, señala que en el último encuentro, “el técnico del CEEC Alejandro Sosa remarcó que las cifras confirman la diversidad interna de Canelones. Hay un país adentro del departamento”, señaló al describir cómo conviven territorios con realidades muy distintas.

Sosa mencionó que “el crecimiento de la Costa de Oro responde en buena medida a la llegada de población desde Montevideo, mayoritariamente de más edad, lo que modifica el perfil de municipios como Atlántida, Salinas y Parque del Plata - Las Toscas”. También advirtió que “la población de La Floresta crece a un ritmo digno de estudio y de analizar el fenómeno”.