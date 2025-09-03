Incendio en Montevideo provoca la muerte de dos adultos mayores y cinco niños

Details Wednesday, 03 September 2025 16:58

Un grave siniestro se registró en la madrugada en el barrio Maroñas, cuando una vivienda ardió en llamas en la esquina de Gral. Cipriano Miró y Apóstoles. Al llegar al lugar, los bomberos comprobaron que el fuego estaba extendido en todo el interior de la casa.

Durante las tareas de control del incendio se halló a una persona aparentemente carbonizada y, tras el relevamiento, se confirmó la muerte de siete integrantes de la familia. Entre las víctimas se encontraban dos adultos mayores y cinco niños, lo que generó un fuerte impacto en la comunidad.

El operativo incluyó el apoyo inmediato de efectivos policiales, quienes colaboraron en la seguridad de la zona y en la asistencia a los equipos de emergencia. El trabajo conjunto permitió extinguir las llamas y asegurar la vivienda sin riesgo para las casas cercanas.

Las autoridades informaron que ya se inició la investigación para esclarecer cómo se originó el fuego y determinar sus causas. Las pericias técnicas resultarán fundamentales para comprender el desenlace de esta tragedia que enluta al barrio y conmueve a todo Montevideo.

Desde los organismos intervinientes se subrayó la importancia de fortalecer la prevención y la conciencia ciudadana frente a los riesgos de incendio en los hogares, recordando que cada medida de precaución puede salvar vidas.