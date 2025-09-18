Saturday, 20 September 2025

 
TITULARES

Parques de Canelones ofrecen variadas propuestas para las vacaciones de primavera

Details
Thursday, 18 September 2025 20:17

Para estas vacaciones de primavera, que se extienden desde el 22 al 24 de setiembre, algunos parques de Canelones realizarán variados espectáculos y actividades recreativas para niños y niñas.

Las actividades infantiles que se van a llevar a cabo en los parques de Las Piedras, Pando, La Paz y Parque Roosevelt, van desde muestras de patinaje, pasando por ajedrez, talleres para hacer cometas y tirolesas, entre otras.

“VACACIONES EN EL PARQUE 2025”

Programa de las actividades recreativas en parques de ciudades de Canelones

20 de setiembre:

    LAS PIEDRAS.

  • FUSIÓN - 15:30 horas. Espectáculo artístico de patín y grupo de rollers. Pista de patín - Las Piedras Parque Artigas.
  • AMAIRU – 15:30 horas. Espectáculo de títeres. Anfiteatro del Parque Artigas, Las Piedras.

21 de setiembre:

    LAS PIEDRAS

  • La Colgadera – 15:30 horas. Espectáculo artístico de circo. Pegado al auditorio del Parque Artigas, Las Piedras

22 de setiembre:

    LAS PIEDRAS

  • 15:30 horas. Escuela de educación vial. Pabellón - Las Piedras, Parque Artigas.
  • Taller de cometas - Pabellón - Las Piedras, Parque Artigas.

    • PANDO

  • Ajedrez - Pista de skate - Pando Parque Nacional Gral. Artigas
  • Taller abierto de skate - Pista de skate -Pando Parque Nacional Gral. Artigas

23 de setiembre:

    LA PAZ

  • Juegos, Cometeada y Ajedrez - 14:00 horas. Parque Metropolitano, La Paz.

    • LAS PIEDRAS

  • “Picnic lúdico” - 15:30 HORAS. Parque Parque Artigas, Las Piedras.

    • PANDO

  • Prima el juego en vacaciones – 15:30 horas. Anfiteatro del Parque Nacional Gral. Artigas, Pando.
  • Dos y dos – 16:00 horas. Espectáculo de circo en Anfiteatro del Parque Nacional Gral. Artigas, Pando.

24 de setiembre:

    LAS PIEDRAS

  • Ajedrez – 15:30 horas. Pabellón Parque Artigas, Las Piedras.
  • Cometeada – 15:30 horas. Parque - Artigas.

PARQUE ROOSEVELT

  • Patinlandia. La pista de patinaje más grande del país (entrada por la rambla).
  • Ludoteca “Pérez Aguirre” - De 10 a 17 horas. Ofrece préstamos de pelotas, mesa de ping pong, discos para Discgolf, zancos, futbolitos y gran diversidad de juegos.
  • Sendero de la Memoria.
  • Sendero Guyunosa (plantas nativas).
  • Pasaporte Aventura, Parque aéreo - Tirolesa (actividad con costo).
  • Tren de la Costa (actividad con costo).

RECIENTES

Pedro Irigoin asumió como intendente interino

September 19, 2025

“El Pelón” difundió un video mientras sigue prófugo por el crimen en Playa Verde

September 19, 2025

Parques de Canelones ofrecen variadas propuestas para las vacaciones de primavera

September 18, 2025
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

MÁS LEÍDO

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2025 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.