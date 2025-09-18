Parques de Canelones ofrecen variadas propuestas para las vacaciones de primavera

- Details
-
Thursday, 18 September 2025 20:17
Para estas vacaciones de primavera, que se extienden desde el 22 al 24 de setiembre, algunos parques de Canelones realizarán variados espectáculos y actividades recreativas para niños y niñas.
Las actividades infantiles que se van a llevar a cabo en los parques de Las Piedras, Pando, La Paz y Parque Roosevelt, van desde muestras de patinaje, pasando por ajedrez, talleres para hacer cometas y tirolesas, entre otras.
“VACACIONES EN EL PARQUE 2025”
Programa de las actividades recreativas en parques de ciudades de Canelones
20 de setiembre:
LAS PIEDRAS.
- FUSIÓN - 15:30 horas. Espectáculo artístico de patín y grupo de rollers.
Pista de patín - Las Piedras Parque Artigas.
- AMAIRU – 15:30 horas. Espectáculo de títeres. Anfiteatro del Parque Artigas, Las Piedras.
21 de setiembre:
LAS PIEDRAS
- La Colgadera – 15:30 horas. Espectáculo artístico de circo. Pegado al auditorio del Parque Artigas, Las Piedras
22 de setiembre:
LAS PIEDRAS
- 15:30 horas. Escuela de educación vial. Pabellón - Las Piedras, Parque Artigas.
- Taller de cometas - Pabellón - Las Piedras, Parque Artigas.
PANDO
- Ajedrez - Pista de skate - Pando Parque Nacional Gral. Artigas
- Taller abierto de skate - Pista de skate -Pando Parque Nacional Gral. Artigas
23 de setiembre:
LA PAZ
- Juegos, Cometeada y Ajedrez - 14:00 horas. Parque Metropolitano, La Paz.
LAS PIEDRAS
- “Picnic lúdico” - 15:30 HORAS. Parque Parque Artigas, Las Piedras.
PANDO
- Prima el juego en vacaciones – 15:30 horas. Anfiteatro del Parque Nacional Gral. Artigas, Pando.
- Dos y dos – 16:00 horas. Espectáculo de circo en Anfiteatro del Parque Nacional Gral. Artigas, Pando.
24 de setiembre:
LAS PIEDRAS
- Ajedrez – 15:30 horas. Pabellón Parque Artigas, Las Piedras.
- Cometeada – 15:30 horas. Parque - Artigas.
PARQUE ROOSEVELT
- Patinlandia. La pista de patinaje más grande del país (entrada por la rambla).
- Ludoteca “Pérez Aguirre” - De 10 a 17 horas. Ofrece préstamos de pelotas, mesa de ping pong, discos para Discgolf, zancos, futbolitos y gran diversidad de juegos.
- Sendero de la Memoria.
- Sendero Guyunosa (plantas nativas).
- Pasaporte Aventura, Parque aéreo - Tirolesa (actividad con costo).
- Tren de la Costa (actividad con costo).