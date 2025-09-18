Parques de Canelones ofrecen variadas propuestas para las vacaciones de primavera

Details Thursday, 18 September 2025 20:17

Para estas vacaciones de primavera, que se extienden desde el 22 al 24 de setiembre, algunos parques de Canelones realizarán variados espectáculos y actividades recreativas para niños y niñas.

Las actividades infantiles que se van a llevar a cabo en los parques de Las Piedras, Pando, La Paz y Parque Roosevelt, van desde muestras de patinaje, pasando por ajedrez, talleres para hacer cometas y tirolesas, entre otras.

“VACACIONES EN EL PARQUE 2025”

Programa de las actividades recreativas en parques de ciudades de Canelones

20 de setiembre:

LAS PIEDRAS. FUSIÓN - 15:30 horas. Espectáculo artístico de patín y grupo de rollers. Pista de patín - Las Piedras Parque Artigas.

AMAIRU – 15:30 horas. Espectáculo de títeres. Anfiteatro del Parque Artigas, Las Piedras.

21 de setiembre:

LAS PIEDRAS La Colgadera – 15:30 horas. Espectáculo artístico de circo. Pegado al auditorio del Parque Artigas, Las Piedras

22 de setiembre:

LAS PIEDRAS 15:30 horas. Escuela de educación vial. Pabellón - Las Piedras, Parque Artigas.

Taller de cometas - Pabellón - Las Piedras, Parque Artigas.

PANDO Ajedrez - Pista de skate - Pando Parque Nacional Gral. Artigas

Taller abierto de skate - Pista de skate -Pando Parque Nacional Gral. Artigas

23 de setiembre:

LA PAZ Juegos, Cometeada y Ajedrez - 14:00 horas. Parque Metropolitano, La Paz.

LAS PIEDRAS “Picnic lúdico” - 15:30 HORAS. Parque Parque Artigas, Las Piedras.

PANDO Prima el juego en vacaciones – 15:30 horas. Anfiteatro del Parque Nacional Gral. Artigas, Pando.

Dos y dos – 16:00 horas. Espectáculo de circo en Anfiteatro del Parque Nacional Gral. Artigas, Pando.

24 de setiembre:

LAS PIEDRAS Ajedrez – 15:30 horas. Pabellón Parque Artigas, Las Piedras.

Cometeada – 15:30 horas. Parque - Artigas.

PARQUE ROOSEVELT