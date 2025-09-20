Accidente en la Ruta 5 dejó una víctima fatal

Details Saturday, 20 September 2025 18:23

Una joven de 21 años perdió la vida en un siniestro ocurrido en la madrugada de este sábado en la Ruta 5, a la altura del kilómetro 9. El hecho se registró sobre las 05:00, cuando una camioneta que se desplazaba hacia el sur salió de la calzada e impactó contra una columna de alumbrado en el cantero central.

El vehículo era conducido por un hombre de 65 años, quien resultó politraumatizado grave y fue derivado de urgencia al Hospital Policial. Su acompañante falleció en el lugar a causa de las lesiones.

Según la versión del conductor, la camioneta habría despistado luego de ser golpeada por un camión que circulaba en la misma dirección. Las autoridades indicaron que, al llegar al lugar, el camión mencionado por el conductor no se encontraba en la zona y que, hasta el momento, no se cuenta con datos sobre su ubicación o características.