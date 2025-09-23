Celebración en el Parque Roosevelt por el Día Nacional de la Agroecología

Details Tuesday, 23 September 2025 15:30

El Parque Roosevelt, en Canelones, recibió a productores, organizaciones sociales y público en general durante la celebración por el Día Nacional de la Agroecología.

La jornada, que se realiza por segundo año consecutivo, contó con la participación de la Red de Agroecología del Uruguay, la Red de Semillas Criollas y Nativas, la Red de Mujeres Rurales y la Red de Huertas Comunitarias.

En la feria de productos orgánicos se combinaron espacios de venta y exposición con actividades para niños, música en vivo y conversatorios. Durante estos encuentros, se abordaron temas vinculados al cambio climático, la equidad de género, la certificación de productos y diferentes métodos de producción agroecológica.

Entre los stands, se destacaron los intercambios de semillas organizados por la Red de Semillas Criollas y Nativas y un espacio de la Facultad de Agronomía con ejemplares de maíz y papa no transgénica.

Natalia Bajsa, integrante de la Red Nacional de Agroecología, explicó que “la agroecología es producir alimentos en consonancia con la naturaleza, aprovechando los ciclos que ocurren naturalmente, sin usar agroquímicos, sin usar trangénicos, cuidando el suelo, el agua”.