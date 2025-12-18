Municipio de Progreso presenta prioridades para 2026 en audiencia pública

- Details
El Municipio de Progreso llevó a cabo una audiencia pública para rendir cuentas sobre la gestión del Consejo Municipal y fijar las prioridades de trabajo para 2026, con participación de autoridades y vecinos.
Durante la audiencia, representantes de las cuatro Comisiones Asesoras del Municipio presentaron los logros alcanzados en sus respectivas áreas y detallaron los proyectos en los que se enfocarán en los próximos meses. Las comisiones expuestas fueron: Institucional y Comunicación, Movilidad y Obras, Educación, Cultura y Deporte, y Productiva y Social.
En cuanto a los proyectos para 2026, se definieron varias prioridades para el municipio:
- Consolidación barrial en San Pedro, que incluirá la realización de obras de cordón cuneta y tratamiento bituminoso en las calles.
- Avance de la Manzana Educativa, con la construcción de veredas y senderos peatonales que conecten los centros educativos.
- Creación del Parque de la Educación "Otto Niemann", un nuevo espacio público destinado al encuentro y aprendizaje.
- Remodelación de la plaza de Villa Los Ingleses, con mejoras en la accesibilidad, el equipamiento y los espacios de recreación.
- Contratación de retroexcavadora y camión para trabajos varios, en conjunto con un proyecto de poda, con el fin de mejorar el mantenimiento y la seguridad en los barrios.
- Fortalecimiento del plan de castraciones, como parte de una política integral de bienestar animal y salud comunitaria.
- Reforma edilicia del Espacio Cultural, para ampliar y mejorar la oferta cultural de la ciudad.
- Implementación de Carteleras Comunitarias, que servirán como soportes físicos para la difusión de actividades del municipio, los barrios y las organizaciones sociales.
Durante la audiencia, intervinieron el alcalde Claudio Duarte y los concejales Pablo Arias, Clever Pereyra, Sonja Torino, Agustín Curbelo, Olga Molinari y Silvia Díaz, quienes brindaron detalles sobre los proyectos en curso y escucharon las inquietudes y propuestas de los vecinos.