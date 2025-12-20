Canelones conmemoró el 197.º aniversario de la creación del Primer Pabellón Patrio

Details Saturday, 20 December 2025 18:59

Canelones conmemoró el 197.° aniversario del primer izado del pabellón nacional con un acto oficial realizado en la plaza 18 de Julio, que reunió a autoridades departamentales, delegaciones de centros educativos y funcionarios policiales.

El Monumento a la Bandera fue el punto central de la actividad, durante la cual se entonaron el himno nacional y el himno departamental.

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, señaló que las banderas han estado históricamente asociadas a distintos acontecimientos y sostuvo que “pensemos que atrás de los pabellones, de las banderas, se levantaron imperios, se cayeron imperios, iniciaron guerras, se terminaron guerras y acá nació como un símbolo de unidad nacional, todos atrás de esa bandera”. Añadió además que “es cierto que con el pasar de los años a esta bandera también se la maltrató, se la tiñó de sangre, de cobardía, de oscuridad, pero hace 40 años ya que estamos todos en el camino de la democracia atrás de esta misma bandera”.

Por su parte, el alcalde de Canelones, Américo Puga, recordó que faltan tres años para el bicentenario del primer izado del pabellón nacional y subrayó el vínculo del departamento con ese proceso histórico y con el Primer Gobierno Nacional, “que estuvo acá, a metros en donde hoy día funciona la Jefatura desde hace muchos años”. En ese sentido, afirmó que “por eso nuestro departamento y nuestra ciudad juegan un rol fundamental no solo en el orden territorial, sino a nivel país”.

La instancia incluyó también la exposición del historiador Daniel Torena, quien repasó los principales hitos de la historia local y el rol que desempeñó Canelones en distintos momentos relevantes de la conformación nacional.