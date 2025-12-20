Acto oficial en Canelones por el aniversario de la Policía Nacional

Details Saturday, 20 December 2025 19:06

La Jefatura de Policía de Canelones conmemoró un nuevo aniversario de la creación de la Policía Nacional con una actividad oficial, realizada días atrás en el Complejo Cultural Politeama | Teatro Atahualpa del Cioppo.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a funcionarios policiales por actuaciones y desempeños registrados a lo largo del año, en el marco de las tareas desarrolladas en el departamento.

El acto contó con la presencia del intendente de Canelones, Francisco Legnani Silva, del Comando Jefaturial encabezado por el jefe de Policía de Canelones, comisario general (r) Fabio Quevedo Britto, y de autoridades nacionales y departamentales. También participaron representantes del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Uruguaya y del Ministerio Público y Fiscal.