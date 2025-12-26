Intendencia de Canelones y ADEOM acuerdan presupuestar a más de mil funcionarios

Details Friday, 26 December 2025 16:17

La Intendencia de Canelones y ADEOM firmaron un convenio colectivo que regirá entre 2026 y 2030 y prevé la presupuestación de más de mil funcionarios con al menos cinco años de antigüedad, además de ajustes salariales por encima del IPC, con prioridad para los sueldos más bajos.

El convenio también incluye compromisos en materia de vivienda sindical, regularización de contratos y mantenimiento de beneficios jubilatorios. A su vez, establece el fortalecimiento de concursos y llamados internos, la creación de comisiones en áreas como presentismo, reducción de la jornada laboral, salud laboral e inclusión, y la ampliación de beneficios sociales.

Además, incorpora cláusulas de paz laboral, prevención de conflictos y mecanismos de resguardo ante eventuales contingencias económicas.

En relación con el alcance del acuerdo, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, sostuvo que se trata de “algo sumamente importante, porque no tenemos una presupuestación con estas características desde el año 2011”.

Desde ADEOM Canelones, su presidente, Santiago Sartori, señaló que “hoy celebramos la estabilidad laboral de muchos trabajadores” y remarcó que la mejora de los salarios más bajos fue uno de los objetivos centrales de la negociación. También indicó que cerrar el período con un aumento de 9,5 % por encima del IPC es “para celebrar”.