Racing se proclama campeón del Torneo Apertura 2026

Details Monday, 27 April 2026 14:01

Racing Club de Montevideo hizo historia este domingo al consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026, logrando el primer título de Primera División en sus 107 años de vida.

El campeonato se definió tras el triunfo de Racing por 1-0 ante Cerro Largo en Melo, con anotación del defensa Guillermo Cotugno. El resultado, sumado a la posterior caída de Peñarol frente a Montevideo Wanderers, otorgó al conjunto albiverde una ventaja matemática inalcanzable para sus perseguidores a falta de dos jornadas para concluir el certamen.

Bajo la conducción técnica de Christian Chambián, el equipo concretó una campaña de alta eficacia, registrando nueve victorias, tres empates y una única derrota. Con 30 puntos en la clasificación y una diferencia de siete unidades sobre el segundo puesto, el club asegura su participación en la definición de la temporada anual.

Foto: Facebook - Racing Club de Montevideo

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