Friday, 26 December 2025

 
Progreso incorporó un nuevo espacio público con canchas y juegos en Villa de los Ingleses

Friday, 26 December 2025 16:31

Progreso sumó un nuevo espacio público tras la finalización de obras en la plaza del barrio Villa de los Ingleses.

La intervención, impulsada por la Intendencia de Canelones junto al Municipio de Progreso, forma parte de un proceso de consolidación barrial iniciado años atrás, según informó la comuna.

El predio incorpora una cancha polideportiva, una cancha de fútbol 7 con nuevos arcos, juegos infantiles, áreas de calistenia y estaciones saludables. La inversión total fue de $ 2.700.000, con aportes de programas departamentales y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y se prevé sumar luminarias en una próxima etapa.

