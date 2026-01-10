Intendencia de Canelones registra más de 200 pedidos de asistencia por temporal

Details Saturday, 10 January 2026 16:03

Según datos difundidos por la Intendencia de Canelones, el temporal que afecta al departamento ha generado 235 solicitudes de intervención, tras la activación de la Emergencia N.º 283, asociada a una Advertencia Amarilla emitida el 9 de enero de 2026.

La mayoría de los reportes estuvo vinculada a afectaciones en el arbolado, con 187 casos, seguida por daños en el tendido eléctrico, que alcanzaron 27. Además, se registraron 10 situaciones relacionadas con inundaciones, siete reclamos por calles cortadas y cuatro asistencias a damnificados.

Las zonas más afectadas se concentran en el área costera, donde equipos de la Intendencia de Canelones y del CECOED Canelones continúan trabajando para restablecer las condiciones de seguridad.

De acuerdo a lo comunicado, se solicita a la población extremar las precauciones y realizar los reportes correspondientes ante situaciones de emergencia a través de las vías de contacto habilitadas, que incluyen el teléfono fijo 0800 2022, la línea celular *2022 y el Sistema Integrado de Respuesta a Emergencias de Canelones (SIREC), mediante su aplicación móvil.

