Tres formalizados por un intento de homicidio en la ciudad 18 de Mayo

Días pasados, personal de la Seccional 30 tomó conocimiento de un hecho violento ocurrido en horas de la noche, en el que un hombre de 29 años resultó lesionado.

De acuerdo a la información policial, la víctima se encontraba en la vía pública cuando, por causas que aún se investigan, fue agredida con un arma blanca. A raíz del ataque, sufrió lesiones de entidad y debió ser trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece internada bajo atención médica.

Tras el hecho, efectivos policiales realizaron diversas tareas de investigación en la zona, lo que permitió identificar a los presuntos involucrados. Como resultado del procedimiento, fueron detenidas tres personas: dos adolescentes de 15 y 17 años, y un hombre de 20 años.

Las actuaciones continuaron en sede judicial, con intervención de la Fiscalía y se avanzó en la recolección de pruebas vinculadas al hecho.

Finalizada la audiencia, la Justicia dispuso la formalización de la investigación contra el hombre de 20 años, por la presunta comisión, en calidad de coautor, de un delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa, imponiéndosele prisión preventiva por 90 días.

Asimismo, los adolescentes de 15 y 17 años fueron formalizados por infracciones gravísimas a la ley penal, tipificadas como un delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa, disponiéndose su internación en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), hasta el dictado de la sentencia definitiva.

